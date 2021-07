Milano 2021: De Pasquale (FI), Sala cinico manager, in periferia fa solo tour elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sala è un cinico manager che si è buttato a sinistra per far carriera: in periferia fa solo dei tour elettorali con il Pd a fargli da guida turistica”. Così il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, replica al sindaco Giuseppe Sala, in difesa del presidente Berlusconi, che - sottolinea - “ha sempre riscosso grande successo nelle periferie di Milano, perché è un imprenditore e un politico da sempre capace di interpretare i sentimenti popolari”. “Se Sala conoscesse la periferia mai potrebbe affermare che Milano è una città sicura”, aggiunge De Pasquale, annunciando: “Martedì gli chiederemo cosa è stato realizzato del piano Periferie, annunciato nel 2018 poi ribattezzato piano Quartieri ma rimasto nei cassetti”.(Com)