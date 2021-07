Covid: il Canada supera gli Usa per percentuale di vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada ha superato gli Stati Uniti per percentuale di adulti sopra i 12 anni di età completamente immunizzati contro il Covid-19. Lo scrive l’emittente “Cnn” comparando i dati dell’Agenzia di sanità pubblica del Canada con quelli dei Centri di prevenzione e controllo (Cdc) degli Stati Uniti. In Canada ha completato il percorso vaccinale il 50,04 per cento degli adulti su un totale di 16,6 milioni di persone. Negli Stati Uniti, invece, risulta pienamente vaccinato il 48,4 per cento dei cittadini sopra i 12 anni di età (su un totale di 160,6 milioni). In settimana il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato che il governo di Ottawa potrebbe aprire il Paese a tutte le persone vaccinate dall’estero entro inizio settembre. Tra Stati Uniti e Canada i confini di terra sono chiusi dal marzo del 2020.(Nys)