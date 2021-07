Milano: pronta prima tratta M4 Linate-Forlanini, superati collaudi ministeriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La M4, nuova linea della metropolitana di Milano, ha superato tutti i collaudi sulla tratta Linate–Forlanini Fs. Nei giorni scorsi, infatti, il ministero delle Infrastrutture e per le Mobilità sostenibili ha dato il nulla osta per l'avvio dell'esercizio delle prime tre stazioni della nuova linea. Stazioni, treni e impianti hanno superato tutti i collaudi, il pre‐esercizio e le simulazioni utili all’utilizzo della tratta in pieno esercizio. Lo comunica in una nota Webuild, la società che ha rilevato in concordato Astaldi nell’ambito di “Progetto Italia”, consentendo la continuità operativa e finanziaria della nuova infrastruttura milanese. Commissionata dal Comune di Milano, la nuova linea è realizzata dalla concessionaria M4, incaricata di realizzare e gestire l’opera e partecipata dal Comune di Milano, insieme a un raggruppamento di soci privati guidato dal gruppo Webuild, inclusa Astaldi. La nuova tratta è stata realizzata grazie a tecnologie innovative, prevedendo tra l’altro la gestione senza conducente a bordo (sistema driverless), che aumenteranno la sicurezza per i viaggiatori. Collegherà, inoltre, lo scalo aeroportuale di Linate con il centro della città in soli 12 minuti, potenziando la sostenibilità del trasporto cittadino e consentendo una contrazione annuale delle emissioni di CO2 stimata pari fino a 75 mila tonnellate. (segue) (Com)