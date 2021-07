Milano: pronta prima tratta M4 Linate-Forlanini, superati collaudi ministeriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima tratta funzionale, che prevede tre stazioni (Linate, Repetti, Forlanini Fs), si sviluppa interamente in sotterraneo per circa quattro chilometri e collega l’Aeroporto di Milano Linate, una delle principali porte di accesso alla città, con la stazione Forlanini Fs, che costituisce un importante e strategico nodo intermodale del sistema di trasporto pubblico milanese, grazie alla contiguità dell’infrastruttura metropolitana con quella ferroviaria. Nonostante la tratta sia - come sottolinea il Comune di Milano in una nota - "pronta sotto ogni punto di vista, la linea non sarà attivata, perché il numero di passeggeri destinati a Linate è tuttora, in ragione della situazione pandemica, ancora al trenta per cento del normale e il numero di utenti che usufruirebbero della linea 4 non giustificherebbe il costo di un servizio che graverebbe sulla città". "Per questo - fa sapere Palazzo Marino - l'amministrazione ha deciso di continuare a tenere sotto controllo la situazione di Linate e, in assenza di incrementi significativi di passeggeri, di attivare il servizio quando la linea raggiungerà la stazione di Dateo". (Com)