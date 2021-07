Roma: Piccardi, città allo sbando tra incuria e degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sparatoria a Roma, in uno dei quartieri del Municipio Roma V, a ridosso di una zona di aree verdi, di esercizi commerciali, un ufficio di Poste italiane e un Centro sociale anziani". Lo dichiara Massimo Piccardi, candidato alla presidenza per la Lista civica Calenda sindaco. "Tutto ciò - aggiunge - ha generato un forte allarme sociale nell'opinione pubblica e destato non poca preoccupazione negli abitanti del quartiere, intimoriti dal fatto che simili episodi possano avvenire alla luce del giorno, in un'area densamente popolata e nel pieno svolgimento delle normali attività di vita quotidiana. In questa città, ormai fuori controllo, la delinquenza dilaga indisturbata. L'incuria, il degrado e i rifiuti fanno da cornice a questa assurda vicenda", conclude. (Com)