Armenia-Azerbaigian: premier Pashynian, Erevan favorevole a negoziati su confini

- L'Azerbaigian cerca di far credere che l'Armenia è contro i negoziati di pace e sulla demarcazione dei confini, mentre la realtà è completamente opposta. Lo ha dichiarato il premier armeno, Nikol Pashinyan, nella conferenza congiunta oggi a Erevan con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. "Abbiamo una posizione chiara sulla situazione ai confini. Siamo pronti ad avere una posizione costruttiva", ha dichiarato Pashinyan, secondo cui Erevan conta sul dispiegamento di guardie di frontiera russe e di osservatori internazionali per condurre la demarcazione dei confini sotto gli auspici della comunità internazionale. Secondo il premier armeno, il fatto che vi siano ancora dei prigionieri di guerra mentre l'Azerbaigian è obbligato a restituirli sta minando senza dubbio l'atmosfera per la cooperazione. Pashinyan ha inoltre denunciato che Baku starebbe ostacolando il lancio di una ferrovia tra Armenia, Georgia, Azerbaigian e Russia, in quanto rifiuta di fornire a Erevan un corridoio necessario per essere inclusa in questo progetto infrastrutturale regionale. (segue) (Res)