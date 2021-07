Regno Unito: Covid, quasi 55 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito sono stati registrati 54.674 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, un dato che segna un aumento del 40 per cento rispetto alla settimana scorsa. Il dato è inoltre in aumento rispetto ai 51.870 casi registrati ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 41 i morti per Covid nel Regno Unito, in lieve calo rispetto ai 49 di ieri. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dalle autorità sanitarie locali. Il governo di Londra, nonostante il forte aumento dei casi di Covid a causa della variante Delta, ha intende mantenere la decisione di allentare le restrizioni a partire da lunedì 19 luglio. (Rel)