Milano 2021: Fidanza (Fd'I), centrodestra unito e pronto a mandare a casa Sala

- "Non avendo altre argomentazioni da portare avanti per sostenere la sua candidatura, Sala continua a guardare al centrodestra". Così l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, commenta in una nota le dichiarazioni rese dal sindaco Beppe Sala a margine della visita al gazebo di "Milano in salute". "L'attuale sindaco - osserva Fidanza - ha ragione solo su una cosa: Fratelli d'Italia è in costante crescita. Come del resto confermano tutti i sondaggi delle ultime settimane. Proprio questi dati positivi aiuteranno Luca Bernardo a vincere, grazie al sostegno di un centrodestra unito e pronto a mandare a casa Sala". (Com)