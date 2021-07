Export: Di Maio, nei primi 5 mesi del 2021 aumento del 24 per cento rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dell’export italiano è “sotto gli occhi di tutti”, con un più 23,9 per cento nei primi cinque mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo di un anno fa e “un vero e proprio boom” per i prodotti italiani all’estero nel mese di aprile. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo a Ischia all'evento "Export e Made in Italy: l'internazionalizzazione come strumento per lo sviluppo delle imprese. Digitalizzazione, innovazione e sostenibilità per il rilancio del Sud". “Pur tenendo conto della lieve, fisiologica flessione del mese di maggio rispetto al mese precedente, che ricordo aveva fatto registrare un valore record nel commercio internazionale, è sotto gli occhi di tutti la ripresa dell'export italiano, che ha fatto registrare nei primi cinque mesi del 2021 un più 23,9 per cento di crescita rispetto ad un anno fa. Il mese di aprile, in particolare, ha fatto segnare un vero boom per i prodotti italiani all’estero, tanto che il primo quadrimestre 2021 ha superato i risultati dello stesso periodo del 2019, già di per sé particolarmente positivo, con 6,5 miliardi di euro di export in più". (segue) (Res)