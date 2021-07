Export: Di Maio, nei primi 5 mesi del 2021 aumento del 24 per cento rispetto a un anno fa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo Eurostat - ha proseguito il capo della diplomazia italiana - l'aumento delle esportazioni dell'Italia nei primi quattro mesi del 2021 rispetto al 2020 (+19,8 per cento) è stato superiore a quello di Francia (+10,8 per cento), Germania (+11,4 per cento) e Spagna (+16,1 per cento). I dati tendenziali di maggio 2021, diffusi ieri da Istat, evidenziano una crescita delle esportazioni su base annua del 41,9 per cento, con un sostenuto aumento delle vendite sia verso i mercati extra Ue (+44 per cento) sia verso l’area Ue (+40 per cento); i contributi maggiori riguardano le vendite verso Francia (con una crescita del 43,2 per cento), Germania (+30,9 per cento), Stati Uniti (+43 per cento), Spagna (+56,7 per cento) e Regno Unito (+44,2 per cento)”. Sono dati, ha sottolineato Di Maio, cui fa da cornice un aumento del clima di fiducia delle imprese misurato a giugno dal nostro Istituto di statistica (da 107 a 112,3 punti). (Res)