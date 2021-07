Regno Unito: positivo al Covid-19 il ministro della Salute Javid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha confermato che il numero di casi è in aumento e potrebbe raggiungere i 100 mila nuovi casi giornalieri entro la fine dell'estate, ma ha anche aggiunto che le evidenze sinora disponibili mostrerebbero come questo non abbia sinora messo particolarmente sotto pressione il sistema sanitario nazionale, e non si sia tradotto in un significativo aumento nel numero di decessi. Secondo Javid, ritardare la rimozione "finale" delle restrizioni in Inghilterra rischierebbe di spingere maggiormente la prossima ondata dei contagi durante la stagione invernale quando il virus "avrebbe un vantaggio" e rischierebbe pertanto di "non permettere alcuna riapertura". Il ministro ha pertanto affermato che allentare tutte le restrizioni il 19 luglio è "la decisione più responsabile che questo governo avrebbe potuto prendere", ma ha anche sottolineato come "non è la fine della strada", ma "l'inizio di una nuova fase di cautela continua mentre conviviamo con il virus e impariamo a gestirne il rischio". "Non possiamo eradicare il virus", ha spiegato, "che ci piaccia o no, non andrà via". (Rel)