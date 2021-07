Sociale: Lollobrigida (Fd'I), famiglie in difficoltà, governo litiga su provvedimenti lunari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sondaggio pubblicato oggi da Tecnè "dimostra come la condizione delle famiglie italiane sia straordinariamente preoccupante. Una famiglia su tre vive in uno stato di difficoltà, definendo la propria condizione economica ‘inadeguata e pessima’. Solo poco più di una famiglia su 100 considera ottimo il proprio status economico". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "L’Italia, in questi mesi di pandemia, anche per colpa di grossolani errori delle forze di governo, ha conseguito primati negativi in ogni settore, raggiungendo picchi drammatici in quello sanitario ed economico. Sono mancate coerenza e strategia in assenza di coesione. In questa fase di governo arcobaleno - prosegue Lollobrigida - le forze politiche di maggioranza litigano e si concentrano su provvedimenti lunari come la legge Zan o l’occupazione sistematica dei posti di potere. Di fronte al rischio di collasso della nostra economia e l’indebolimento della famiglia, cellula fondamentale della nostra società, è inaccettabile questo lassismo”. (Com)