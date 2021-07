Export: Di Maio, Campania prima tra le regioni del sud con 11,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 11,5 miliardi di euro di export nel 2020, la Campania si è confermata prima regione del sud Italia per prodotti esportati. Lo ha detto a Ischia il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento all'evento "Export e Made in Italy: l'internazionalizzazione come strumento per lo sviluppo delle imprese. Digitalizzazione, innovazione e sostenibilità per il rilancio del Sud". Secondo il titolare della Farnesina, in Campania vi sono anche almeno otto miliardi di euro di potenziale inespresso di export, in particolare in settori come artigianato e agrifood, sui quali “si può fare ancora tantissimo”. (segue) (Res)