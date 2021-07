Export: Di Maio, Campania prima tra le regioni del sud con 11,5 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha sottolineato quindi l’intenzione del governo di garantire una quota dei fondi di coesione per finanziare programmi di internazionalizzazione delle imprese del sud. “Guardando alla composizione regionale dell’interscambio italiano, è indicativo che più del 63 per cento del nostro export sia concentrato in sole quattro Regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Le richieste di partecipazione complessiva degli operatori del nostro sud Italia agli strumenti che abbiamo reso disponibili, non sono superiori al 10 per cento. È per questo che occorrono nuove strategie e strumenti efficaci per accompagnare le imprese del Sud sui mercati esteri, puntando sull’innovazione”. (Res)