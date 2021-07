Recovery: Confagricoltura spinge sviluppo agroenergie, bene emendamenti su biogas e biometano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua l'azione di Confagricoltura per favorire l'ulteriore sviluppo delle agroenergie. Nelle commissioni riunite Affari costituzionali e ambiente, nel corso della conversione in legge del decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 – "Governance del Pnrre e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"- sono stati approvati alcuni emendamenti ispirati e sostenuti dalla Confederazione che vanno in questa direzione. Lo rende noto un comunicato di Confagricoltura. Nell'ambito delle misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas è passata la semplificazione dei procedimenti autorizzativi degli impianti di connessione alle reti di distribuzione e di trasporto del gas naturale al fine di facilitare l'immissione in rete anche del biometano. Soddisfazione, inoltre, per le indicazioni che classificano i sottoprodotti come materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biometano avanzato. Si tratta di un importante indirizzo per lo sviluppo dell'economia circolare nelle attività agricole e di allevamento - evidenzia Confagricoltura - nonché nelle filiere agroindustriali. E un grande passo avanti per semplificare la gestione degli impianti a biometano. (segue) (Com)