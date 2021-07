Recovery: Confagricoltura spinge sviluppo agroenergie, bene emendamenti su biogas e biometano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novità - riferisce la nota - anche sul fronte dei nuovi impianti a biogas di potenza sino a 300 kW, che accederanno agli incentivi per la produzione di energia elettrica ai sensi della L. 145/2018. Le biomasse utilizzabili nella digestione anaerobica dovranno essere per almeno il 51 per cento di provenienza aziendale. Finora – rileva Confagricoltura - l'autoapprovvigionamento doveva essere assicurato al 100 per cento. Di particolare rilievo anche l'innalzamento della soglia, da 250 kW a 300 kW, per l'accesso semplificato alle procedure autorizzative di cui all'art. 12 del d.lgs 387/03. Ora – precisa la Confederazione – i nuovi impianti a biogas potranno rappresentare un'opportunità, in termini ambientali e di economia circolare, non solo per l'azienda che li realizza, ma anche per valorizzare ulteriori biomasse disponibili sul territorio e prodotte da altri soggetti. "Siamo convinti che la transizione ecologica ed energetica - commenta il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - generi un processo virtuoso che porta a un valore aggiunto in termini di sostenibilità ambientale, competitività delle imprese, innovazione tecnologica, ricerca e occupazione. In tale contesto, nell'ambito del biogas e biometano, sosteniamo e promuoviamo le iniziative che prevedono una forte sinergia tra agricoltori, assicurando la sostenibilità economica degli impianti e un reale sviluppo dell'economia circolare". (Com)