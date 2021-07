Regno Unito: ministra Interno Patel, visti speciali di 5 anni per rifugiati di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno britannica, Priti Patel, annuncerà la prossima settimana l'introduzione di visti speciali della durata di cinque anni per i rifugiati di guerra che intendono lavorare nel Regno Unito. "Il popolo britannico è sempre stato generoso con i rifugiati", ha dichiarato la ministra citata dal quotidiano "The Times". Secondo Patel, si tratta di una "fonte di orgoglio nazionale che non cambierà mai". "Parte del nostro approccio fermo ma giusto è volto a rafforzare le strade sicure e legali con cui le persone possono entrare nel Regno Unito", ha detto la ministra annunciando il piano per aiutare le persone vittime dei conflitti. Il piano dovrebbe venire applicato ai rifugiati che si trovano in Giordania e Libano, dopo essere fuggite a conflitti come quelli in Siria, Iraq e nella Striscia di Gaza. Il programma britannico è stato redatto sulla falsariga di piani similari attivi in Canada ed in Australia.(Rel)