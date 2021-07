Covid: assessore Lazio, salgono i casi ma rimane bassa pressione su ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su quasi 8 mila tamponi molecolari (meno 1.187 rispetto a ieri) e oltre 27 mila antigenici per un totale di quasi 35 mila test, nel Lazio si registrano oggi 500 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 57 rispetto a ieri), con 339 contagi a Roma. Inoltre, come ieri, si registrano 2 decessi e 175 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali la situazione rimane stabile, con 105 ricoverati, mentre le terapie intensive restano 25. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,5 per cento ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,4 per cento. I casi a Roma città sono a quota 339. Salgono i casi ma rimane bassa la pressione sugli ospedali". Lo spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che rinnova il suo "appello a vaccinarsi o a completare il percorso vaccinale prima di partire per le vacanze". Per quanto riguarda i vaccini, nel Lazio sono state superate le 2,7 milioni di seconde dosi pari al 57 per cento della popolazione adulta. Intanto, prosegue l'operazione Delta per la vaccinazione anti Covid con i camper ad accesso diretto sia in località montane che balneari. (Rer)