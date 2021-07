Sicurezza: Molteni, solidarietà e vicinanza al sindaco di Cermenate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'amico e bravissimo amministratore locale Luciano Pizzutto la mia solidarietà e vicinanza per l'aggressione subita nella mattinata di giovedì nella sede comunale. Lo dichiara Nicola Molteni sottosegretario all'Interno in una nota. "Un gesto inqualificabile - prosegue - rivolto a chi quotidianamente si spende con serietà e dedizione, con poche risorse e tante difficoltà, per dare sempre e pronte risposte alla nostra comunità. Un sindaco che ama il proprio territorio, sempre in trincea a difendere la legalità e la sicurezza del proprio territorio. Oggi l'ho chiamato per sincerarmi di quanto accaduto. La settimana scorsa - ricorda Molteni - abbiamo inaugurato il viale della legalità nel parco comunale di Cermenate, ennesima dimostrazione di una grande sensibilità per la difesa della cultura delle legalità e del contrasto alle mafie. A lui e a tutti gli amministratori locali la mia più sentita stima per il costante e silenzioso impegno per le proprie comunità spesso in condizione complicate".(Com)