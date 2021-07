Varese: definita coalizione centrodestra, cinque liste a supporto di Bianchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di centrodestra è pronta a correre alle comunali di Varese. È stata definita oggi ufficialmente la quinta lista che sosterrà la candidatura di Matteo Bianchi: si tratta della lista civica "Varese Città Giardino per Matteo Bianchi sindaco". A coordinarla sarà Giacomo Tamborini, che non si candiderà direttamente. "Il mio ruolo di coordinamento sarà soprattutto gestionale, così da poter fare la sintesi delle diverse anime che saranno rappresentate internamente a questa compagine che porterà il contributo del mondo civico alla candidatura di Matteo Bianchi”, dichiara Tamborini in una nota, spiegando che “il nostro obiettivo è quello di dialogare con le varie componenti della società civile, farci portavoce delle esigenze e delle istanze dei varesini. Intendiamo muoverci in maniera propositiva e costruttiva e non vogliamo costruire la campagna in negativo, ovvero cercando ogni pretesto per attaccare e polemizzare. Noi vogliamo invece portare ai varesini la nostra idea di città, individuare e proporre le soluzione per far sì che Varese rinasca e torni a offrire opportunità di lavoro e sviluppo per i giovani e non solo. Il nostro ruolo sarà insomma di contributo e stimolo positivo e propositivo per sostenere la figura migliore che possa amministrare Varese: Matteo Bianchi". I colori della lista “Varese Città Giardino per Matteo Bianchi sindaco" saranno blu, verde e giallo. Con quest'ultimo ingresso, insieme a Lega, Forza Italia/Noi con l'Italia e Varese Ideale, la coalizione di centrodestra è definita.(Com)