Sicurezza: Sala, milanesi non credano a chi promette meraviglie

- “I cittadini possono anche credere alle promesse di chi dice che sulla sicurezza farà meraviglie, ma di fatto è una problematica su cui non cambia molto”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala confrontandosi con un’inquilina delle case popolari di via Solari, durante la sua visita al banchetto organizzato dalla lista Milano in Salute. “La sicurezza - ha spiegato Sala - è un tema su cui da sempre le grandi città soffrono e c’è anche un tema di percezione dei cittadini, però certo si può fare di più. È un tema delicato, ma Milano non è tra le città più insicure”. “La città - ha aggiunto il sindaco parlando a margine della visita con i giornalisti - è così da tanti tanti anni, io non la reputo una città insicura. C’è tanto da fare, non c’è dubbio. D’altro canto anche quando facevo il direttore generale con la Moratti all’epoca nei sondaggi il tema numero uno era la sicurezza. È sempre così, bisogna cercare di risolverlo”. “Ho verificato con la direzione generale, con le regole attuali e con i nostri conti possiamo assumere 500 vigili che staranno in strada. Questa è la mia principale promessa, dopodiché la sicurezza è fatta dalla Polizia locale, ma anche dalle altre forze dell’ordine”, ha concluso Sala. (Rem)