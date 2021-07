Viabilità: Aspi, martedì 20 chiuso per lavori tratto Gazzada - Castronno su A8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A8 Milano-Varese, per consentire programmati lavori di manutenzione delle opere d'arte, in orario notturno, dalle 21 di martedì 20 alle 6 di mercoledì 21 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Varese Gazzada e Castronno, in entrambe le direzioni, verso Milano e in direzione di Varese. Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio "Brughiera Ovest" e "Brughiera Est". In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Milano, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Varese Gazzada, percorrere la SP57 e la SP341 fino allo svincolo di Castronno, da dove si potrà rientrare sulla A8 verso Milano; verso Varese, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 e la SP57 e rientrare sulla A8, allo svincolo di Gazzada Buguggiate, per proseguire in direzione di Varese. (Com)