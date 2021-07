Senato: Casellati, è la casa delle donne che hanno costruito l’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi piace pensare che quest’Aula sia la casa delle donne – ha spiegato Casellati – perché il palazzo è intitolato a una donna che vi abitava, Margherita d’Austria detta ‘la madama’ e tante sono state le storie importanti scritte dalle donne in quest’Aula. Penso a Lina Merlin, a Rita Levi Montalcini e oggi a Liliana Segre. Eravamo in 29 nel 1994, quando ho iniziato la mia esperienza al Senato, oggi questo numero si è quadruplicato e lo scranno più alto del Senato è stato dedicato a una donna, a me. Questo è un riconoscimento importante che ha radici lontane”. (Rin)