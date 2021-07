Covid: Acadi, da ministero Salute allarme infondato su contagi in attività gioco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un monitoraggio capillare, a livello sanitario, delle attività legali è strumento determinante nel contenimento del Covid. Al contrario sottolinea la nota - l’incremento delle sale scommesse illegali, dovuto alle chiusure, ha moltiplicato le situazioni immuni da ogni controllo, a partire da quello sanitario, aumentando il numero di luoghi fuori legge e il rischio di diffusione di contagi. La proliferazione delle attività illegali durante i mesi di chiusura è stata, infatti, più volte rappresentata da voci autorevoli come il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho e come il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna. Siamo quindi pronti a un confronto con il ministero della Salute, convinti di condividere l’obiettivo di garantire la salute pubblica tutelando, allo stesso tempo, la sostenibilità delle attività economiche e il diritto al lavoro”, conclude Acadi. (Com)