Covid: la Francia introduce misure più stringenti per gli arrivi da Regno Unito e 5 Paesi Ue

- La Francia introdurrà da domani misure più stringenti per i viaggiatori in arrivo dal Regno Unito e da cinque Paesi membri dell'Unione europea. Lo ha annunciato il sottosegretario francese agli Affari europei, Clement Beaune, scrivendo su Twitter. "Per coloro che arrivano o che rientrano da Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia, Paesi Bassi e Regno Unito: un test antigenico o Prc da meno di 24 ore è richiesto per coloro che non sono vaccinati", ha affermato Beaune. La decisione di cambiare le regole per gli arrivi da questi Paesi è stata presa alla luce dell'aumento dei casi della variante Delta del Covid. La Francia ha inoltre aggiunto Cuba, Indonesia, Mozambico e Tunisia nella "lista rossa", prevedendo pertanto la quarantena obbligatoria in aggiunta ad un test Prc negativo all'arrivo.(Frp)