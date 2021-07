Roma 2021: Michetti, contro illegalità e zone franche serve tolleranza zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro degrado e illegalità serve tolleranza zero. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, in un'intervista al quotidiano "Il Tempo". Tiburtina e Termini-Esquilino "sono zone franche, dove stazionano soggetti che esercitano un potere illegale - afferma Michetti -. Chi promuove il ritorno alla legalità viene allontanato e minacciato. Oltre a questo, anche lì c'è immondizia ovunque. C'è solo una strada: tolleranza zero. Il primo passo da muovere è l'istituzione di un tavolo permanente tra Comune, Prefetto, ministro degli interni e le forze dell'ordine, che sia convocato ogni settimana", conclude Michetti. (Rer)