Pd: da oggi online piattaforma digitale Agorà democratiche

- Parte oggi, con la messa online della piattaforma https://www.agorademocratiche.it/, il percorso delle Agorà democratiche, l'iniziativa promossa dal Partito democratico finalizzata ad allargare e innovare gli spazi e le modalità di partecipazione democratica e a elaborare, nel modo più condiviso e largo possibile, un programma ambizioso per il centrosinistra. Il progetto delle Agorà democratiche si declinerà in due modalità. Da un lato, le singole Agorà: eventi di una giornata – sia in presenza sia online –, da cui emergeranno proposte avanzate e condivise dai partecipanti, oltreché una sintesi dell'incontro. Dall'altro, la piattaforma digitale: il "luogo" in cui saranno discusse collettivamente le proposte emerse dalle singole Agorà e tramite cui saranno individuate le azioni ritenute prioritarie dalla maggior parte dei partecipanti. L'iscrizione sulla piattaforma è accessibile a tutti i cittadini e prevede la sottoscrizione della Carta dei Valori e il versamento di una cifra di minimo 1 euro. La piattaforma è in fase di test: dalla prima settimana di settembre sarà pienamente operativa e permetterà a chiunque di organizzare un'Agorà. (segue) (com)