Pd: da oggi online piattaforma digitale Agorà democratiche (2)

- Da lunedì 19 luglio, invece, partiranno le prime tre pre-Agorà nazionali, eventi pilota pensati per lanciare l'iniziativa e avviare la fase di test della piattaforma: a Palermo il 19 luglio sulla legalità, nel giorno in cui si ricordano Paolo Borsellino e la sua scorta caduti nella strage di via D'Amelio; a Bologna il 21 luglio sulla sostenibilità; a Napoli il 23 luglio sull'impegno dei sindaci e degli amministratori al servizio delle comunità locali. "Le Agorà – ha detto il segretario Enrico Letta – sono aperte non solo ai nostri militanti, ma a tutte le persone che vogliono contribuire alla costruzione di un nuovo centrosinistra. Mi aspetto di incontrare i tanti che in questi anni hanno fatto politica nel Pd. Ma anche quanti hanno portato un impegno civico fuori dal nostro partito: in associazioni, sindacati, altre forze politiche con cui vogliamo dialogare, reti di cittadinanza. In queste settimane abbiamo discusso con i gruppi parlamentari, gli organismi dirigenti, i circoli, cercando insieme le modalità per rendere questo percorso realmente inclusivo e innovativo". (com)