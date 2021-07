Libia: premier Dabaiba ignaro di intesa Russia-Turchia su ritiro combattenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha detto di non essere a conoscenza di alcuna potenziale intesa tra Russia e Turchia su un possibile ritiro dei loro combattenti stranieri. Lo riferisce il sito informativo libico "Al Wasat". Tuttavia, per Dabaiba si tratterebbe di una mossa che sarebbe accolta con favore. "Non ho sentito parlare di questo accordo per quanto riguarda il ritiro dei combattenti. Ma accogliamo con favore qualsiasi accordo e accogliamo con favore l'uscita di qualsiasi forza, combattente o mercenaria con il sostegno di qualsiasi parte", ha spiegato Dabaiba a New York. "Stiamo parlando con tutte le parti in merito al ritiro delle forze straniere dalla Libia", ha concluso. (Lit)