Fd'I: Meloni, partito cresce e nei palazzi fa paura

- "In questi giorni, in giro per l'Italia e fra la gente, ho notato sempre più affetto ed entusiasmo verso Fratelli d'Italia. E quello che sta accadendo ultimamente nei palazzi, tra chi tenta a tutti i costi di ostacolare e mettere a tacere Fd'I e l'opposizione, dimostra quanto faccia paura questa crescita. Grazie a tutti voi per il sostegno con cui ci motivate ogni giorno: siete la nostra forza". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)