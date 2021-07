Armenia: Michel, Ue è partner leale per la stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è un partner leale per la stabilità e la sicurezza dell'Armenia. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che oggi ha incontrato il premier armeno Nikol Pashinyan durante la sua visita a Erevan, prima tappa di un tour della regione del Caucaso che lo vedrà poi in Azerbaigian ed in Georgia. Secondo Michel, per l'Ue è fondamentale superare i conflitti passati e fondare un "progetto politico unico" basato sul rispetto reciproco. Il presidente del Consiglio europeo ha invitato le parti, Armenia e Azerbaigian, ad evitare la "retorica aggressiva" e ha annunciato che domani avrà un incontro con il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev: "Cercherò di vedere quale ruolo può essere giocato dall'Ue al fine di fornire la nostra esperienza". "La storia dell'Ue è anche fondata sui conflitti del passato, ma dopo questi conflitti siamo stati in grado passo dopo passo di fare progressi", ha affermato Michel evidenziando l'importanza essenziale della cooperazione regionale nel Caucaso per il progresso e la stabilità.(Res)