Milano 2021: Fd'I, alla caserma Garibaldi con Bernardo per incontrare vertici Sap

- Una delegazione di Fratelli d'Italia, composta dal Coordinatore Cittadino Stefano Maullu e dal Presidente del Circolo Nord-Est Milano Otello Ruggeri, ha accompagnato il candidato sindaco per il centrodestra Luca Bernardo in visita alla Caserma Garibaldi di Milano, dove è stato ricevuto dal Segretario Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia Gianpiero Timpano e da quello cittadino Massimiliano Pirola. Lo comunica in una nota lo stesso Maullu, spiegando che "durante l'incontro i rappresentanti delle Forze di Polizia hanno esposto al candidato le problematiche con cui si devono confrontare ogni giorno. Alcune di competenza prettamente comunale: il pagamento di Area C cui sono assurdamente soggetti anche gli agenti che si recano in centro per motivi di servizio o perché vi risiedono e la riduzione - attuata dall'Amministrazione Sala - dal 10 per cento al 3 per cento degli alloggi popolari destinati fuori graduatoria ai componenti delle Forze dell'Ordine. Temi sui quali l'aspirante sindaco si è impegnato a intervenire quando e se ne avrà facoltà. Sono stati inoltre affrontati temi di competenza governativa, quali: la carenza di mezzi, strumenti di sicurezza attiva e passiva, divise, impianti di sorveglianza... fino ai suicidi che si verificano fra le Forze dell'Ordine. Questioni che Bernardo, se sarà eletto, non tralascerà per consentire a chi garantisce la nostra sicurezza sul territorio di operare in efficienza e serenità". (Com)