Francia: giornata di proteste contro le misure anti-Covid annunciate da Macron

- Si tengono oggi a Parigi e nel resto della Francia più di 80 manifestazioni contro le misure annunciate il 12 luglio dal presidente Emmanuel Macron per accelerare la campagna vaccinale contro il coronavirus. Tra queste, la vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario e l'estensione del pass sanitario a bar, ristoranti, treni e aerei. Nella capitale è previsto un raduno alle 14:30 a place du Palais Royal, indetto da Florian Philippo, ex vice-presidente del Rassemblement National e oggi leader del movimento Patriotes. Nel primo pomeriggio, invece, partirà una manifestazione dei gilet gialli dalla stazione della metropolitana Plaisance, nel 14esimo arrondissement, che arriverà fino a Jussieu, nel quinto arrondissement. A scendere in strada ci saranno anche rappresentanti del personale sanitario, commercianti e alcune formazioni politiche, come la France Insoumise. (Frp)