Export: M5s, made in Italy traina la crescita

- "Resistono alla crisi, innovano e accelerano. Il Rapporto dell'Ice, l'Istituto per il commercio estero, conferma che le imprese italiane che esportano beni e servizi guidano la ripresa dalla pandemia. E le performance del nostro export, su cui il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha concentrato energie e risorse, si rivelano migliori di quelle di altri Paesi. 'Una crescita superiore a quella degli altri Paesi del G8', chiarisce oggi 'Il Sole 24 Ore'". Lo scrive su Facebook il Movimento cinque stelle. "I numeri parlano chiaro - prosegue -: +23,9 per cento nei primi cinque mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020; 161,5 miliardi di valore delle esportazioni nel primo quadrimestre 2021 contro i 155 miliardi del primo quadrimestre 2019. Crescita export primo quadrimestre 2021-2020 (dati Eurostat): Italia +19,8 per cento, Spagna +16,1 per cento, Germania +11,4 per cento, Francia +10,8 per cento. Con il Patto per l'Export fortemente voluto da Luigi Di Maio l'Italia riparte e le esportazioni guidano la ripresa. I numeri dimostrano che la nostra misura funziona: ora è il momento di renderla strutturale già con la prossima legge di Bilancio". (Rin)