Spagna: Covid, coprifuoco notturno per 8 milioni di cittadini

- Da questo fine settimana circa 8 milioni di persone non potranno muoversi liberamente in alcune località della Spagna nelle prime ore del mattino a causa dell'aumento esponenziale dei contagi, che ha portato diverse regioni ad applicare un nuovo coprifuoco notturno. Il divieto di uscire di casa colpisce ora il 16,9 per cento della popolazione. Le ultime comunità autonome a disporre le restrizioni sono state la Catalogna e la Cantabria (ed già in precedenza quella valenciana) che hanno ricevuto l'avallo dei rispettivi Tribunali superiori di giustizia. La Navarra ha annunciato che sta chiedendo l'autorizzazione giudiziaria per imporre il coprifuoco in quasi tutto il suo territorio, mentre quella che avrebbe voluto disporre l'Estremadura è stata respinta. Gli esperti stanno sollecitando maggiori misure per contenere la trasmissione del virus in Spagna e non contare solo sulla vaccinazione per controllare l'evoluzione della curva epidemica. Con l'incidenza alle stelle a più di 537 casi per 100 mila abitanti nelle ultime due settimane, in particolare tra i giovani (fino a 1.666 casi ogni 100 mila abitanti) sempre più regioni sono sul punto di fare un passo indietro nell'allentamento delle restrizioni.(Spm)