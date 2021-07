Milano 2021: Osnato (Fd'I), Sala straparla di “alta tensione” nel centrodestra, pensi ai black-out di A2a

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La preoccupazione di Sala verso la candidatura di Luca Bernardo è sempre più evidente e invece di dirci cosa intende fare per recuperare il tempo perso per Milano continua a commentare la politica nazionale che poco ha a che fare con le questioni milanesi. Oggi straparla di 'alta tensione' nel centrodestra… bene, si preoccupi invece dei continui black-out di A2a”. Lo afferma in una nota Marco Osnato, deputato milanese di Fratelli d’Italia. (Com)