Difesa: India, presto a disposizione nostra tecnologia anti-drone

- L’India avrà presto a disposizione una sua tecnologia in grado di contrastare l’attività dei droni. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Interno Amit Shah, promettendo che tutte le falle nella difesa dei confini nazionali saranno coperte entro il 2022. Sulla nuova tecnologia, ha aggiunto il ministro, sono al lavoro l’Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo della difesa e altre agenzie federali. Le parole di Shah, riprese dal quotidiano “Hindustan Times”, giungono due settimane dopo che un drone ha colpito con proiettili esplosivi una base dell’aeronautica indiana nel territorio di Jammu, provocando il ferimento di due militari. Già in diverse circostanze, tuttavia, le autorità indiane hanno avvistato droni nei pressi delle loro installazioni militari nella regione del Kashmir. “Il contrabbando di droga, armi ed esplosivi attraverso tunnel e droni è uno dei grandi problemi. Oggi è molto importante per noi affrontarlo al più presto. Sono sicuro che presto incrementeremo la nostra presenza lungo i confini con una tecnologia anti-drone di fabbricazione nazionale”, ha affermato Shah. Secondo il governo di Nuova Delhi, dietro l’attacco dello scorso 27 giugno vi sono “terroristi basati in Pakistan”. Sul caso è al lavoro l’Agenzia nazionale per le indagini.(Inn)