Roma: Raggi, al Circo Massimo la prima di Madama Butterfly, performance straordinaria

- Ieri sera al Circo Massimo è andata in scena la prima di Madama Butterfly: sulle note di Giacomo Puccini, il Coro e l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Donato Renzetti, per la regia di Àlex Ollé, "si sono esibiti in una performance straordinaria. Una rappresentazione amatissima, sempre coronata da un grande successo di pubblico". Lo scrive su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Il cartellone estivo del Costanzi è ricco di appuntamenti appassionanti - aggiunge Raggi -: invito tutti ad assistere agli spettacoli, e ad applaudire dal vivo questi meravigliosi artisti". (Rer)