Export: D'Uva (M5s), in crescita grazie al Patto voluto da Di Maio

- "Vola l'export nei primi mesi del 2021, in crescita rispetto al 2020. I dati, inoltre, confermano che nei primi 4 mesi è stato superato anche il picco raggiunto, nello stesso periodo, nel 2019. Un risultato possibile grazie al Patto per l'export, fortemente voluto da Luigi Di Maio". Lo afferma, in una nota il deputato Questore del M5s Francesco D'Uva. "Le esportazioni rappresentano un traino per la ripresa del nostro Paese. Rendiamo strutturali queste misure per garantire nuove opportunità di crescita alle imprese e sbocchi occupazionali ai nostri lavoratori", conclude D'Uva. (com)