- Le attività "non hanno subito già abbastanza in un anno e mezzo di restrizioni? Per il governo no. In fondo che sarà mai abbassare le serrande per 5 giorni se ci sono clienti senza green pass". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Freghiamocene di chi ha la colpa di vivere del suo lavoro e non dei sussidi grillini", aggiunge.(Rin)