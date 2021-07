Albania: ministro Esteri spagnolo Albares, Madrid continua a sostenere adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna continuerà a sostenere l'Albania nel processo di adesione all'Unione europea. Lo ha affermato il nuovo ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, rispondendo su Twitter all'omologa albanese Olta Xhacka che aveva augurato al diplomatico di Madrid buon lavoro dopo aver preso l'incarico da Arancha Gonzalez Laya a seguito di un rimpasto di governo. "Aspetto di lavorare con te per rafforzare i legami tra i nostri Paesi e per promuovere una ripresa giusta e robusta in campo sociale e economico", ha dichiarato il ministro degli Esteri spagnolo. (Spm)