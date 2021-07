Milano: Piscina (Lega), stabili di via Iglesias di nuovo occupati dallo stesso collettivo sgomberato un mese fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Poco meno di un mese fa le forze dell’ordine hanno sgomberato, dopo anni di occupazione abusiva da parte del centro sociale 'Ci siamo - rete solidale', gli stabili di Via Iglesias. Oggi c’è stata una nuova occupazione, nella medesima via, da parte del medesimo sinistro collettivo”. Lo comunica in una nota Samuele Piscina, Presidente del Municipio 2 che prosegue chiedendosi "che cosa stia facendo il Sindaco Sala insieme alla sua Giunta di sinistra per arginare un fenomeno sempre molto in voga nella Milano del Partito Democratico, quello delle occupazioni abusive di stabili, pubblici o privati poco importa ai fini della sicurezza urbana”. “L’incapacità dimostrata da chi governa Milano – afferma Piscina - è ormai sotto gli occhi di tutti, è indispensabile ripristinare l’ordine e la sicurezza in tutti i nostri quartieri, soprattutto in quelli periferici dove le condizioni di partenza sono più delicate. Chi vaneggia sulla necessità di occupare abusivamente case e magazzini va fermato e gli va impedito di proseguire nella propria azione contraria alla legge e al buon senso: i centri sociali non hanno senso di esistere in una metropoli internazionale come Milano, è il Comune che deve intervenire e risolvere le problematiche dei cittadini”. “La Lega, con Luca Bernardo Sindaco, ripristinerà l’ordine e la sicurezza che negli ultimi 10 anni Milano ha perso per colpa di Sala e della sua Giunta di sinistra”, conclude il Presidente Municipale. (Com)