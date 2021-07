Scuola: nuovo Piano triennale delle arti per sostenere la creatività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano è uno dei provvedimenti previsti dal decreto legislativo n. 60 del 2017 dedicato alla promozione della cultura umanistica dell'arte e della musica nelle scuole. È stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo scorso maggio (Dpcm del 12 maggio 2021), e registrato recentemente dagli organi di controllo, costituirà per i prossimi tre anni scolastici una piattaforma di indicazioni e informazioni per le scuole, che potranno operare anche in collaborazione con soggetti appositamente accreditati dal Ministero dell'istruzione, facenti parte del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività prevalentemente costituito da organizzazioni del mondo del terzo settore e soggetti pubblici che operano in campo, artistico, musicale e culturale (l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca educativa (Indire); le Università; gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica; gli Istituti Tecnici Superiori; gli Istituti del Ministero della Cultura; gli Istituti italiani della cultura; le Regioni; gli enti locali). (segue) (com)