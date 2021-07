Scuola: nuovo Piano triennale delle arti per sostenere la creatività (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole, singolarmente o in rete, potranno realizzare partenariati con i soggetti del sistema coordinato, per elaborare progetti e condividere risorse laboratoriali, strumentali e professionali, anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'Istruzione, nonché dal Ministero della Cultura, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione. dll'anno scolastico 2021/2022, le scuole potranno partecipare agli Avvisi banditi dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, scegliendo tra le progettualità proposte dal Piano, dedicate ai vari ambiti artistici e culturali. È prevista la presenza di Referenti proposti dagli Uffici Scolastici Regionali, che avranno il compito di interloquire con i componenti del sistema coordinato, per favorire le collaborazioni tra istituzioni scolastiche e la costituzione di reti (azioni già avviate dagli USR nella precedente edizione del Piano e ora ulteriormente implementate). È prevista inoltre la presenza di scuole polo nazionali che contribuiranno a realizzare azioni di sistema, in collaborazione con gli istituti, con gli Usr e con il Gruppo nazionale per l'attuazione del Piano. Viene confermata la collaborazione strategica con Indire che curerà il monitoraggio delle azioni con il supporto del Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione e il coordinamento del Gruppo nazionale per l'attuazione del Piano, e sarà disponibile a questo link: https://www.indire.it/progetto/monitoraggio-nazionale-del-piano-delle-arti/ (com)