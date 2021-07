Milano: Atm, da 19 luglio deviati mezzi superficie per lavori in via Procaccini e piazzale Monumentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziano il 19 luglio i lavori straordinari per l’ammodernamento degli impianti tranviari in via Procaccini e in piazzale Cimitero Monumentale, con l’obiettivo di migliorare il comfort di viaggio, minimizzare l’impatto sonoro al passaggio dei mezzi e riqualificare il manto stradale. Queste opere, la cui programmazione consentirà di ripristinare la circolazione dei mezzi privati nelle principali direttrici per l’inizio delle scuole, consistono nella rimozione dei binari e nella posa di nuovi. Comprendono inoltre la sostituzione del fondo in pietrisco (ballast) con nuove platee di cemento armato posate su materassini antivibranti, anche al fine di evitare il deterioramento del manto stradale. Contestualmente, vengono anche rinnovati gli scambi tranviari con nuovi apparati di comando in radiofrequenza e alcuni tratti di linea aerea. In particolare, i lavori in via Procaccini prevedono la sostituzione di una diramazione tranviaria con le relative curve di raccordo, in piazzale Cimitero Monumentale gli interventi interessano tre diramazioni, un incrocio tranviario e tutte le curve di raccordo. Per consentire i lavori le linee 10, 12, 14, N25 cambiano percorso e fermate fino al 3 ottobre. Per questo Atm ha già predisposto un piano di informazione con annunci nelle vetture, news sul sito, sull’App Atm Milano e sul canale Twitter @atminforma. È previsto inoltre il supporto ai passeggeri attraverso la presenza di assistenti alla clientela alle fermate. (segue) (Com)