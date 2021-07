Milano: Atm, da 19 luglio deviati mezzi superficie per lavori in via Procaccini e piazzale Monumentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tram 10: In entrambe le direzioni i tram deviano tra le fermate p.le Cimitero Monumentale e via Procaccini/via Lomazzo passando da Cenisio M5. Saltano la fermata via Procaccini/via Nono (Fabbrica del Vapore). Solo nelle notti di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 luglio (da mezzanotte alle 4), il servizio tra Cenisio M5 e Centrale FS si effettua con bus sostitutivi. Tram 12 e 14: In entrambe le direzioni i tram deviano tra le fermate Cenisio M5 e Arena. Non percorrono via Bramante, ma passano per p.le Cimitero Monumentale, via Ceresio e viale Montello. Solo nelle notti di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 luglio (da mezzanotte alle 4), i tram deviano tra via Cenisio e via Broletto passando per via Procaccini, c.so Sempione, Domodossola M5, p.za 6 Febbraio, via Monti, via Boccaccio e Cairoli M1. Bus N25: In direzione Cadorna i bus saltano le fermate di via Procaccini/Nono e p.za Gramsci. Passano per via Nono, Cenisio M5, p.za Diocleziano, via Losanna, via Piero della Francesca (insieme alle linee 43 e 57) e via Procaccini. (Com)