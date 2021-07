Arabia Saudita: al via il pellegrinaggio alla Mecca secondo le misure anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi il pellegrinaggio (hajj) alla Mecca, in Arabia Saudita, secondo le rigide misure precauzionali anti Covid-19, predisposte dalle autorità del Regno. Lo riferisce l'emittente panaraba "Al Arabiya". Per il secondo anno consecutivo, quindi, il pellegrinaggio - uno dei cinque pilastri dell'Islam - si svolge con delle limitazioni, rese necessarie dalla pandemia. Centinaia di musulmani sono arrivati ​​alla stazione di al-Zaidi alla Mecca, dove più di 200 autobus li porteranno ai cortili della Kaaba, dopo il controllo dei loro permessi. Prima del loro pellegrinaggio, ai pellegrini è stato chiesto di scaricare l'applicazione mobile "Shaaer Smart Card". Sull'applicazione verranno visualizzati i dettagli personali e di residenza dei pellegrini, oltre all'applicazione intelligente "Hajj". La Shaaer Smart Card è collegata allo stato di salute del pellegrino e gli consente, inoltre, di ottenere e valutare i servizi hajj e accedere a vari mezzi di trasporto intorno ai cortili della Mecca. La città santa della Mecca normalmente accoglierebbe oltre 2,5 milioni di musulmani da tutto il mondo per l'hajj. Tuttavia, a causa della pandemia di coronavirus, il pellegrinaggio di quest'anno è stato limitato a sole 60.000 persone che vivono in Arabia Saudita e che sono state vaccinate contro il virus. L'anno scorso, pochi mesi dopo l'inizio dell'epidemia, il Regno ha permesso solo a 10.000 persone residenti nel Paese di eseguire il rituale. (Res)