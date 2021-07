Varese: percepisce il reddito di cittadinanza senza averne diritto, Polizia denuncia 59 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Settore Frontiera della Polizia di Stato di Luino (Va) ha deferito in stato di libertà un 59enne di nazionalità marocchina domiciliato a Gemonio, per avere inoltrato all'Inps false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza. L'uomo, con precedenti per ricettazione, lesioni aggravate, minacce e reati in materia di stupefacenti, con annesse procedure espulsive attive a suo carico, ha falsamente attestato all'Inps la propria condizione di regolarità in Italia, beneficiando indebitamente del reddito di cittadinanza da marzo a oggi, per un importo complessivo pari a circa tremila euro. Per il truffatore è scattata, oltre alla denuncia, anche l'immediata segnalazione all'Inps, che ha subito interrotto i pagamenti. (Com)