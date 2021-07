Milano: Via Ascanio Sforza, costituita la zona a traffico limitato serale permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata costituita dalla Giunta la zona a traffico limitato permanente serale in via Ascanio Sforza. Il provvedimento viene incontro alle esigenze espresse da cittadini e operatori commerciali e discusse in Municipio 5 e presso il Duc Navigli. Contestualmente la vocazione pedonale della zona sarà rafforzata da aree residenziali a velocità limitata (30 e 15 km/h). La nuova Ztl sarà attiva dalle ore 19 alle ore 6 del giorno successivo, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì; e dalle ore 19 del venerdì alle ore 6 del lunedì. Riguarderà le seguenti strade: Ascanio Sforza dall'intersezione con via Scoglio di Quarto all'intersezione con via Conchetta, Scoglio di Quarto dall'intersezione con l'accesso al parcheggio interrato di corso Manusardi (esclusa) a via Ascanio Sforza, Fratelli Bettinelli, Lagrange, Pavia nel tratto tra via Ascanio Sforza e primo varco utile per l'inversione (per un'estensione di circa 20 metri). "Da diversi anni residenti e attività commerciali hanno espresso la volontà di migliorare la vivibilità in via Ascanio Sforza, integrando maggiormente la zona al sistema Darsena e Navigli – dichiarano gli assessori Marco Granelli (Mobilità), Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Cristina Tajani (Commercio) –. La richiesta era stata espressa con più forza l'estate scorsa, anche nell'ambito delle concessioni di occupazione suolo per la posa di dehors e tavolini leggeri. La Ztl risponde a queste esigenze rispettando la naturale vocazione pedonale dell'area dei Navigli. Via Ascanio Sforza nelle ore serali sarà vissuta con maggior sicurezza da tutti, le attività commerciali potranno usufruire degli spazi loro destinati e i residenti potranno comunque transitare nella Ztl e sostare nelle vie laterali". (segue) (Com)