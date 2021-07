Regno Unito: Covid, polemiche sull'obbligo di quarantena per i rientri dalla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I viaggiatori che rientrano nel Regno Unito dalla Francia continueranno ad essere costretti alla quarantena nelle prossime settimane, anche se hanno completato il ciclo delle vaccinazioni anti Covid-19. E' quanto stabilito dal governo di Londra, con una decisione delle ultime ore che rischia di stravolgere i programmi di molti viaggiatori in quanto da lunedì 19 luglio l'obbligo di quarantena per gli arrivi dalla Francia avrebbe dovuto essere eliminato nel Regno Unito. La necessità di rispettare i dieci giorni di quarantena, invece, da lunedì è stata eliminata come previsto per tutti i Paesi della lista ambra, ad eccezione proprio della Francia. Tale scelta è stata presa nelle ultime ore alla luce dell'aumento nel territorio francese dei casi di variante Beta del Covid, identificata dapprima in Sud Africa. Come sottolinea la stampa britannica, la decisione del governo di Londra va a colpire i piani di migliaia di cittadini che avevano già programmato le loro vacanze in Francia e che ora si vedono costretti alla quarantena al rientro nel Regno Unito se non vogliono annullare i loro programmi per l'estate. (segue) (Rel)